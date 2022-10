Zeilers Zeilvereniging Schildmeer valt in de prijzen

GRONINGEN – Tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Laser (ILCA), die werd gehouden van 30 september tot en met 2 oktober, hebben de zeilers van Zeilvereniging Schildmeer zich in de prijzen gevaren. Het Nederlands Kampioenschap vond dit jaar plaats op het IJsselmeer te Medemblik. Aan de start verschenen meer dan 100 zeilboten.

De stormachtige wind en hoge golven zorgden voor uitdagende omstandigheden en spectaculaire wedstrijden. Stijn Beks uit Ten Boer (foto) werd knap 6e in de ILCA 7 klasse. Beks, die dit jaar menig zeilkenner heeft verrast door in de top mee te varen, speelt zich hiermee in de kijker van het nationale Nederlandse zeilteam. In de ILCA 6 klasse eindigde Max Cuperus uit Delfzijl, die eerder dit jaar Europees Kampioen Splash Blue werd, op een 16e plaats en Joran Visscher uit Zuidbroek op een 22e plaats.

Jaarklassement Splash Red

Tegelijkertijd met het Nederlands Kampioenschap Laser (ILCA) werden er op het Sneekermeer in de Splash Red klasse zeilwedstrijden gevaren. Sven Buikema uit Siddeburen, tevens bestuurslid en trainer bij Zeilvereniging Schildmeer, bleek dit weekend onverslaanbaar en wist overtuigend het jaarklassement in de Splash Red klasse op zijn naam te schrijven.

Foto: Thom Touw Photography