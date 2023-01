Zoektocht nieuwe trainer FC Groningen in volle gang

GRONINGEN – De voetbalclub FC Groningen heeft sinds het ontslaan van Frank Wormuth nog geen nieuwe trainer gevonden. Veel mensen zijn voor de baan benaderd, maar het lijkt erop dat er nog steeds geen serieuze kandidaat is. Dat melden diverse media.

De Eredivisie bevindt zich in de winterstop. Maar dat betekent niet dat er geen wedden op voetbal wedstrijden zijn. Ga bijvoorbeeld naar een van de snelst uitbetalende online casino en zoek daar de voetbalwedstrijden waar je op zou willen wedden. Dit is het laatste nieuws over FC Groningen.

Dick Lukkien blijft bij FC Emmen

Trainer Dick Lukkien werd direct benaderd door FC Groningen, maar heeft besloten om bij FC Emmen te blijven. Lukkien verzekert iedereen ervan dat hij bij de club blijft ondanks dat er gesprekken zijn gevoerd met FC Groningen. Het contract van de trainer loopt nog tot het einde van het seizoen. Lukkien wil de tijd graag afmaken, omdat de club veel vertrouwen in hem heeft. Dit komt onder andere door het overleven van de degradatiestrijd.

De reden dan Lukkien is benaderd is omdat hij eerder al langere tijd werkzaam is geweest bij FC Groningen. Dit was bij de beloftenploeg en als assistent-trainer bij het eerste team. Lukkien vindt Groningen een prachtige club en zal in de toekomst mogelijk wel ja zeggen tegen een overstap. Voor nu wil hij niet tussentijds weglopen bij Emmen. De trainer gaat de komende maanden nadenken over zijn toekomst aan het einde van dit seizoen.

PEC Zwolle behoudt Dick Schreuder

Daarnaast hebben PEC en Groningen meerdere gesprekken gevoerd over trainer Dick Schreuder. Uiteindelijk zou de overstap niet doorgegaan zijn vanwege het financiële plaatje. Schreuder wil graag kampioen worden met PEC in de Keuken Kampioen Divisie en zo weer terugkomen op het hoogste niveau.

Het contract van Schreuder loopt nog tot 2025. Hij heeft een afkoopsom van ongeveer 800.000 euro en dat zou Groningen niet willen betalen. De trainer van PEC is zeer geliefd in de Eredivisie. Fortuna Sittard en Vitesse hadden nieuwe trainers nodig en hebben beide geprobeerd om Schreuder naar de club te krijgen.

De derde afwijzing

De technisch directeur van FC Groningen zou niet alleen een afwijzing hebben gehad van Lukkien en Schreuder, maar ook van Joseph Oosting van RKC Waalwijk. Mark-Jan Fledderus denkt niet dat FC Groningen de trainers heel erg afschrikt. Wel geeft hij toe dat er een flinke klus klaar ligt voor de nieuwe trainer.

Voor nu staat Dennis van der Ree aan het roer. De technisch directeur blijft zoeken naar een nieuwe trainer om Van der Ree te vervangen. Het moet een Nederlander zijn of iemand die goed Nederlands spreekt. Frank Wormuth is een Duitse trainer en dit kon voor verwarring zorgen.

Nieuwe trainer ziet Ngonge vertrekker

Wie er ook bij FC Groningen het stokje over gaat nemen, hij of zij hoeft zich in ieder geval niet meer te bekommeren over Cyril Ngonge. De voetballer is bij de club vertrokken. Het gebrek aan discipline heeft hem de das omgedaan. Volgens zijn zaakwaarnemer is er echter meer dan genoeg belangstelling. Clubs uit het Engelse Championship zouden zich al hebben gemeld.

Foto: Juan Salamanca/Pexels