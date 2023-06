Zomerzeilkamp op het Schildmeer voor kids van 7 t/m 13 jaar

STEENDAM – Zeilvereniging Schildmeer organiseert op 29, 30 en 31 juli een zeilkamp voor jongens en meisjes van 7 tot en met 13 jaar. Iedereen mag meedoen, ook als je nog nooit eerder in een zeilboot hebt gevaren.

Als cursist ben je overdag op het water en leer je hoe je het beste een zeilboot kunt besturen, en natuurlijk hoe je het zeil versteld. ‘s Avonds worden er gezellige activiteiten en leuke spellen georganiseerd. Er wordt overnacht bij de zeilvereniging, waar dag- en nachtleiding aanwezig is om alles in goede banen te leiden. Dit is de tweede keer dat Zeilvereniging Schildmeer een zomerzeilkamp organiseert.

“De combinatie van het leren zeilen door onze enthousiaste en gediplomeerde instructeurs en de gezelligheid van een zeilkamp is een groot succes gebleken. Voor de kinderen is het een geweldig avontuur en daarnaast hebben veel kinderen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Ik krijg dan ook veel de vraag of we dit jaar weer een zeilkamp gaan organiseren, en ik ben verheugd om te zeggen dat dit inderdaad het geval is“, zegt Sven Buikema, zeiltrainer en bestuurslid bij Zeilvereniging Schildmeer.

Cursisten die enthousiast zijn geworden door het zeilkamp en vaker willen leren zeilen kunnen instromen bij de zeillessen voor de jeugd op de vrijdagavond. Deze zeillessen worden wekelijks gegeven op het Schildmeer in de periode van maart tot en met oktober. Volgens Buikema is zeilen de ideale buitensport: “Het zeilen is een actieve sport en je bent constant in de gezonde buitenlucht. Daarnaast geeft zeilen zelfstandigheid. Het is natuurlijk superleuk dat je zelf de touwtjes in handen hebt en dat jij de koers van je zeilboot mag bepalen.“

Voor meer informatie en opgave, zie zeilverenigingschildmeer.nl. Voor vragen over het zomerzeilkamp kun je mailen naar training@zeilverenigingschildmeer.nl of bellen naar 06-29967837.

Foto: Zeilvereniging Schildmeer