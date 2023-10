Bakker John Meinds uit Onstwedde kiest voor Nedertarwe

ONSTWEDDE – John Meinds De Echte Bakker uit Onstwedde is overgestapt op Nedertarwe, een graansoort van dichtbij.

Nedertarwe wordt door gecertificeerde en vooruitstrevende boeren met veel aandacht volgens strikte richtlijnen duurzaam geteeld. Het is een graan dat van Nederlandse bodem komt en bijdraagt aan de verduurzaming van alle schakels van de graanketen. Nedertarwe is bewezen smaakvol en heeft een stevige, krokante bite van buiten en is heerlijk mals vanbinnen. Het wordt op topniveau verwerkt tot Nederlandse bloem en meel, voor het lekkerste en meest duurzame brood.

Lekker én duurzaam

John Meinds, eigenaar en bakker, zegt: “We zijn trots om Nedertarwe te gebruiken in ons brood. Het is een graan van dichtbij dat op duurzame wijze geteeld wordt. We willen onze klanten het beste brood bieden dat er is, en Nedertarwe past perfect bij onze filosofie.” Reina Meinds, eigenaar en gastvrouw, voegt eraan toe: “We nodigen iedereen uit om ons nieuwe brood te proeven. Het is niet alleen lekker, maar ook duurzaam geproduceerd.”

Foto: John Meinds De Echte Bakker