Boodschappentas vol konijnen gedumpt in Stadskanaal

STADSKANAAL – In de buurt van de Rode Loper in Stadskanaal is vandaag een boodschappentas vol met konijnen gevonden.

Het complete gezin van konijnen, bestaande uit een mama, vermoedelijke vader en twee kindjes, werd door de vinder bij Dierentehuis ter Marse gebracht. “Heeft iemand gisteren of vandaag iets gezien in de omgeving? Of weet je op basis van de foto’s wie de eigenaar is van dit knappe gezinnetje? Laat het ons alsjeblieft weten”, aldus het dierentehuis.

Foto: Dierentehuis ter Marse/Facebook