Coronaklachten na paar dagen weg met ontstekingsremmer

MUSSELKANAAL – Henri Klompmakers en Kirsten Breider uit Musselkanaal waren na een paar dagen van hun coronaklachten af dankzij de ontstekingsremmer dexamethason. Dat meldt RTV Drenthe.

Klompmakers en Breider hadden beide hevige coronaklachten en kregen van huisartsen Jan Scherpenisse en Marcel de Vijlder uit Valthermond de ontstekingsremmer dexamethason. Normaal gesproken wordt dit medicijn pas in een later stadium gegeven, wanneer patiënten al in het ziekenhuis liggen. Dankzij de nieuwe behandelmethode trokken de coronaklachten al weg na drie tot vier dagen.

Foto: jarmoluk/Pixabay