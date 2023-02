DWCPRINT verdubbelt productiecapaciteit met twee nieuwe digitale persen

STADSKANAAL – DWCPRINT, de online drukkerij uit Stadskanaal, kondigt met trots de installatie van twee nieuwe digitale persen van Konica Minolta aan. Dankzij deze installatie heeft DWCPRINT zijn productiecapaciteit meer dan verdubbeld, terwijl het ook een grote stap vooruit heeft gezet in kwaliteit en mogelijkheden.

De twee nieuwe persen zijn de laatste toevoeging aan een reeds uitgebreide reeks digitale druk- en afwerkapparatuur. Met de integratie van deze twee machines kan DWCPRINT klanten nu een breder scala aan opties voor hun drukwerk bieden, waaronder prints van hogere kwaliteit die de verwachtingen zeker zullen overtreffen.

“We zijn erg enthousiast over onze nieuwe machines en wat ze zullen betekenen voor onze klanten”, zegt eigenaar Martijn ten Pas. “Ons doel is altijd om onze klanten de best mogelijke service en producten te bieden, en deze nieuwe persen helpen ons precies dat te doen. We kijken ernaar uit om deze trend voort te zetten terwijl we blijven investeren in technologie die ons zal helpen om beter dan ooit aan de behoeften van onze klanten te voldoen.”

De toevoeging van de twee nieuwe digitale persen is slechts één voorbeeld van hoe DWCPRINT voorop blijft lopen op het gebied van digitale druktechnologie. Van de ultramoderne apparatuur tot het ervaren personeel, DWCPRINT streeft ernaar klanten superieure producten en diensten te leveren die ongeëvenaard zijn.

Door te investeren in geavanceerde technologie en zich te wijden aan het aanbieden van alleen producten en diensten van de hoogste kwaliteit, blijft DWCPRINT voorop lopen op het gebied van digitale printoplossingen. Nu deze twee nieuwe machines beschikbaar zijn, kunnen klanten nog betrouwbaardere resultaten en kortere doorlooptijden voor hun projecten verwachten dan ooit tevoren.

“Wij waarderen onze klanten boven alles”, zegt ten Pas. “We willen dat ze weten dat we toegewijd zijn om hen de best mogelijke ervaring te bieden als het gaat om hun printbehoeften.” Met deze laatste investering in nieuwe technologie laat DWCPRINT opnieuw zien waarom het vandaag de dag een van de topnamen in de grafische branche blijft.

De nieuwe machines van DWCPRINT proberen? De ansichtkaarten worden inmiddels allemaal gedrukt op de nieuwe machines.

Foto: DWCPRINT