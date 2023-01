Internationale sterren vastgelegd door Jesse Koch uit Stadskanaal

STADSKANAAL – Drake, Bella Hadid, J Balvin & Post Malone; allemaal supersterren die voor de lens van de uit Stadskanaal afkomstige fotograaf Jesse Koch hebben gestaan.

Onder de naam Shots Fired is Jesse Koch al jaren een prominent figuur in de nationale en international muziek industrie. “Ik ben het afgelopen jaar naar 18 verschillende landen geweest”, vertelt Koch. Hij is sinds dit jaar de vaste fotograaf van Amerikaans R&B duo Emotional Oranges en reisde met de groep mee naar landen als Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika als deel van hun wereldtournee. “Ik fotografeer eigenlijk alles wat we dan doen, van het vliegveld tot de festivals, mijn camera staat altijd aan.”

Kledingmerk

Eind dit jaar werkte Koch ook samen met Belgisch platenlabel 32WORLDWIDE van producer Chuki Beats, met wie hij een pop-up shop organiseerde in Amsterdam voor zijn kledingmerk Global Warning. Eerder dit jaar deed hij al eens een pop-up in Parijs met Amerikaanse rapper A$AP TyY.

The Success Show

Onlangs was Jesse Koch te gast in de podcast The Success Show waarin hij alles verteld over zijn carrière in snelvaart maar ook over zijn familie en het opgroeien in Stadskanaal.

Foto: Jesse Koch