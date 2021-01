Loopbaancoaches hebben hun handen vol

WILDERVANK – Door de coronacrisis heeft een deel van de beroepsbevolking niets te doen, terwijl een ander deel de handen vol heeft. Zo ook de loopbaancoaches. Juist door de coronacrisis gaan werknemers (al dan niet op aandringen van hun werkgever, de uitkerende instantie of de overheid) op zoek naar ander werk. Hulp is daarbij van harte welkom. Het zogeheten ontwikkeladviestraject is in dit kader razend populair, zo meldt loopbaancoach Anneke Hemmen uit Wildervank.

‘Eind vorig jaar stelde de overheid subsidie beschikbaar voor 55.000 ontwikkeladviestrajecten, onder de naam Leren en Ontwikkelen. De subsidiepot was in één dag leeg. Dit is natuurlijk fantastisch, maar voor veel mensen ook jammer, omdat ze net te laat waren. De behoefte aan zo’n traject is vele malen groter dan die 55.000 mensen’, constateert Anneke Hemmen.

Regionaal ontwikkeladviestraject

Samen met drie collega’s spant ze zich nu in voor al die mensen die van baan willen of moeten veranderen -of iets nieuws willen gaan leren- en achter het net van het gesubsidieerde ontwikkeladviestraject hebben gevist. Het viertal biedt een regionaal ontwikkeladviestraject aan, waarbij het eerste adviesgesprek geheel gratis is. Tijdens dat gesprek met een onafhankelijke professionele coach kunnen werknemers sparren over hun ontwikkeling op het gebied van werk en studie.

Kansen voor iedereen

De coaches kunnen in dat gesprek aangeven waar kansen liggen: ‘Er zijn banen verloren gegaan door de coronacrisis, maar ook veel nieuwe banen bijgekomen. En er zijn allerlei bij- en omscholingstrajecten. Er liggen kansen voor iedereen. Daarvoor is het wel belangrijk dat je in je kracht blijft en goed naar jezelf kijkt wat je kunt en wilt. En zeker niet bij de pakken neer gaat zitten. Het zijn heftige tijden, voor iedereen. De wereld staat op z’n kop. Maar de wereld draait wel door.’

Individueel en groepsgewijs

Benieuwd naar het gratis ontwikkeladviesgesprek? Kijk op zelfloopbaanmanagement.nl. Ook werkgevers en gemeenten kunnen contact opnemen om te zien wat er mogelijk is voor hun werknemers en cliënten. Naast de individuele gesprekken zijn er ook groepsgewijze Loopbaanbootcamps (zodra dat weer mag).

Foto: Anneke Hemmen