Bekijk het programma van Koningsnacht en Koningsdag Groningen

GRONINGEN – Over een maand is het zover, koningsdag 2024! Elk jaar organiseert de Oranjevereniging Koningsdag voor de stad Groningen en dit jaar bestaat de vereniging 100 jaar.

We beginnen, zoals elk jaar in Groningen, al vroeg met het vieren van de verjaardag van onze Koning op de avond/nacht voor Koningsdag. Op de Vismarkt begint Koningsnacht, inmiddels bijna traditiegetrouw met Bart Brandts Buys en DJ Julian Bos die de intermezzo’s in de programmering verzorgen door plaatjes en praatjes ‘voor elk wat wils’ aan elkaar te draaien.

Programma Koningsnacht

Misschien ken je ze van Zwarte Cross en anders is dit dé gelegenheid om ze te leren kennen; Starfish. De band geeft je gelijk een zomers gevoel en laten we hopen dat het weer hier ook aan meewerkt. De energieke Groninger Kevin Paré brengt ons ‘spontaan van slag’ en verzorgt een onvergetelijke avond met een mix van zijn eigen en grootste Nederlandstalige hits. Iedereen kent wel één liedje van een van de populairste Scandinavische pop bands. De Super Troopers van de Abba Experience sluiten de avond af en knallen het podium af. Het beloofd een avond te worden waarop je niet stil kunt blijven staan!

Programma Koningsdag

Trek je mooiste pak aan en stof je beste dance moves af, want op Koningsdag gaan we actief van start! Vanaf 11.15 uur gaan we een echte Dance Battle houden op de Vismarkt. In samenwerking met Dijkmansport Dance Division hebben we een programma samengesteld om lekker mee te dansen en waarbij je kans kunt maken op mooie prijzen.

Daarna is het aan Brontsema en Staal, het nederpop duo die ‘even rustig aan’ de dag beginnen, maar laat je niet misleiden door deze titel. Pjotr neemt de microfoon over, die je misschien kent van zijn raps met weekoverzichten bij radio 538. Deze maatschappelijke rapper zorgt voor (nog meer) ‘Zonneschijn’ tijdens deze editie van Koningsdag. Big wheels keep on turning tijdens het optreden van Hot Leggs. Neem nog maar een eierbal want deze Tina Turner Tributeband knalt de avond in en gaat ervoor zorgen dat je niet stil kunt blijven staan.

TikTok Tammo

De laatste drie bands hebben eigenlijk geen introductie nodig. Als rasechte Groningers sluiten zij koningsdag in stijl af, te beginnen met TikTok Tammo. Tammo is een fervent promotor van het Gronings dialect en kan niet ontbreken op het podium van Koningsdag in Groningen. TikTok Tammo en band zijn erbij om een feestje te bouwen.

En wie beter om deze Groninger op te volgen dan Van De Straat? Deze jongens spelen bekende popliedjes op z’n Gronings en bewijzen daarmee dat streektaal levendig is. Dat wordt meezingen op z’n Gronings. Als afsluiter gaat Jammah Tammah voor ons optreden, alweer een Groningse band. De Ska-klanken van deze band werken aanstekelijk en is een graag gezien gast op podia in binnen- en buitenland. De energie is aanstekelijk; ja maar, toe maar!

Meer informatie over de line up en de artiesten kun je natuurlijk vinden op oranjegroningen.nl.

Vrijmarkt

Heb je door de voorjaarskriebels wat spulletjes over? Geen probleem, ook deze Koningsdag kun je je spulletjes weer verlopen of de vrijmarkt. Vanaf 07.00 uur ben je van harte welkom om je kraampje op te bouwen of je kleedje uit te spreiden. Houd rekening met elkaar, geef elkaar de ruimte en denk om de ander bij het uitstallen van je spullen. Op de Westerhaven kun je vanaf 09.00 uur terecht op de kindervrijmarkt. Kijk van tevoren op oranjegroningen.nl om te kijken wat je allemaal wel en niet mag verkopen om teleurstelling te voorkomen.

Foto: Oranje Groningen