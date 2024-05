Bevrijdingsfestival Groningen blikt terug op geslaagde editie

GRONINGEN – Het Bevrijdingsfestival Groningen kijkt terug op een inspirerende en succesvolle dag waarop vrijheid centraal stond.

Met een positieve sfeer op het festivalterrein, geen incidenten, hebben duizenden bezoekers samen de boodschap van vrijheid omarmd. Zelfs de jongste festivalgangers vonden hun weg naar de Drafbaan, waardoor de viering van vrijheid een inclusief en gedenkwaardig evenement was.

Sfeer was ontzettend goed

“We hebben een mooie dag gehad waarop we op een prachtige en krachtige manier de vrijheid hebben gevierd. De sfeer was ontzettend goed en we zijn dankbaar voor de steun van alle bezoekers en betrokkenen”, aldus de organisatie van het Bevrijdingsfestival Groningen.

Fantastische optredens

Naast de indrukwekkende inhoudelijke programmaonderdelen en de fantastische optredens van onder andere Froukje, Dizzee Rascal, Nick Mulvey, John Coffey, Mula B en vele andere lokale, nationale en internationale artiesten, werden ook de activiteiten voor kinderen druk bezocht. De jongere generatie werd actief betrokken bij de viering van vrijheid, wat de toekomst van deze belangrijke boodschap benadrukt.

Langzame opstart

Echter, de ochtend bracht veel regen met zich mee, wat resulteerde in een langzame opstart van de bezoekersstroom richting het festival en een lagere opkomst dan gehoopt. De organisatie ging uit van 80.000 bezoekers, maar het waren uiteindelijk ruim 50.000. Het is nog te vroeg om te speculeren over de impact van deze omstandigheden op de financiële aspecten voor volgend jaar.

Foto: Casper Maas