Clicks go bricks: online theewinkel opent winkel in Groningen

GRONINGEN – Online thee-shop Your Daily Teacup opent een stenen winkel aan de grand boulevard van Grunn a.k.a. Gedempte Zuiderdiep.

“Zo spannend, maar heel blij met deze nieuwe stap,” aldus Rensina Steursma. “Eindelijk kan ik met jullie delen waar ik de afgelopen weken zo druk mee ben geweest. Gisteren meteen al de eerder gekochte spullen in het pand gezet. De eerste twee stoelen staan klaar, de wifi is aangesloten en de muziekboxen doen het. Vandaag gaan we echt aan de slag en krijgen de muren hun eerste laagje verf.”

Theebeleving

“Het proeven, ruiken, zien en wie weet voelen van thee is iets wat ik in mijn winkel wil laten terugkomen,” aldus Steursma. “De echte theebeleving en het zelfstandig bekijken van de producten staat centraal. Verder wil ik de verschillende zetwijzen van thee aanbieden en krijg je door middel van illustraties en beeldmateriaal te zien hoe de (duurzame) theeproductie werkt.”

Oogst Groningen

Dit bericht is deels afkomstig van Oogst Groningen, een inspirerend blog over Groningen. De afgelopen jaren bracht Groningen een stroom aan nieuwe plekken – cafés, restaurants en winkels – gevuld met mensen uit alle windstreken. Zaken die het waard zijn verkend te worden. Daarover schrijft Oogst.

Foto: Oogst Groningen/Facebook