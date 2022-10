Dansen op hits uit de jaren ’80, ’90 en ’00 in Van der Valk Zuidbroek

ZUIDBROEK – Het feest WE ALL LOVE 80’s 90’s 00’s komt naar Zuidbroek op zaterdag 19 november 2022.

In het stijlvolle Van der Valk Hotel Groningen-Zuidbroek brengt het gezellige feest je het beste uit de 80’s, 90’s en 00’s. Van Michael Jackson tot RUN-DMC, de grootste hits komen allemaal voorbij. Ga los op alle meezingers van de Spice Girls en show je moves op de tunes van Justin Timberlake. De overheerlijke muzikale tijdreis op de dansvloer wordt begeleid door de leukste TV- en filmfragmenten uit de 80’s, 90’s en 00’s. Ervaar flashbacks naar de tijd waarin iedereen thuisbleef voor hitserie 24 en alle avonturen van Bassie & Adriaan op de voet werden gevolgd.

Tijdens elke editie van WE ALL LOVE 80’s 90’s 00’s nemen de beste DJ’s plaats achter de draaitafels om een super feest te verzorgen met alle danceable hits uit de 80’s, 90’s en 00’s. Het VJ team neemt je mee terug in de tijd en verrast je met alle legendarische film- en televisiemomenten.

Locatie

Van der Valk Hotel Groningen-Zuidbroek is een stijlvolle locatie waar WE ALL LOVE 80’s 90’s 00’s perfect past. Gelegen direct aan de A7 biedt dit uniek gelegen hotel het ideale decor voor een onvergetelijke avond uit. Geniet van de geweldige sfeer en dans met je vriendinnen en vrienden op de grootste hits uit de charts van de 80’s, 90’s en 00’s! Van der Valk Hotel Groningen-Zuidbroek is goed bereikbaar per auto en er bevindt zich ruim voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Foto: Ingezonden