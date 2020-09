Daten in Groningen: leuke ideeën voor een date

Daten op 1,5 meter afstand is misschien niet het leukste idee, maar een date uitstellen tot vele maanden later is nog minder leuk. Maar wat je moet doen als eerste date in Groningen? Wat heeft de provincie te bieden, zodat je je toerist kunt voelen in eigen stad of regio. Michelle van Gratisdatingtips heeft een overzicht gemaakt met de leukste ideeën voor een date in Groningen. Dit zijn haar favorieten:

Zeehonden spotten in Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen is een van de oudste en beste opvangcentra voor zeehonden ter wereld. Gelegen in het Noorden van de provincie is Pieterburen een plek die je misschien nog niet kent.

Met een kano door Groningen

Lopend kennen we Groningen allemaal, maar kanoënd? Als je de stad Groningen op een andere manier wilt ontdekken, dan is het origineel om samen met je date de Hanzestad vanaf het water te bekijken.

Wadlopen

Coronaproof lopen over de wadden: het kan in Groningen. Wadlopen is een unieke ervaring die je nooit meer vergeet. En dat is precies hoe je je date wilt hebben: onvergetelijk.

De Martinitoren beklimmen

De 97 meter hoge Martinitoren is de perfecte locatie om af te spreken met je date. Niet om het terras te pakken, maar om de toren te beklimmen. Eenmaal boven kun je genieten van het prachtige uitzicht over Groningen.

Een natuurgebied bezoeken

Zoals we allemaal weten heeft Groningen tal van prachtige parken en natuurgebieden. Voor een date is het Noorderplantsoen een leuk idee.

Indoor klimmen

De Martinitoren is niet het enige dat beklommen kan worden in Groningen. Voor een sportieve date zit je goed bij Bjoeks: het indoor klimcentrum van de stad Groningen.

Een lokaal museum bezoeken

Voor de liefhebbers van de Groningse cultuur is het bezoek aan een museum een must. Nog nooit gedaan? Doe het dan met je date. Gegarandeerd dat je wat leert over de geschiedenis van de provincie. Wat dacht je van een bezoek aan het Groninger Museum of Het Noordelijk Scheepvaartmuseum?

Foto: Hans/Pixabay