De 10 meest populaire reisbestemmingen van 2023

GRONINGEN – American Express onthulde onlangs de Trending Destinations van 2023, een onderzoek met de meest populaire reisbestemmingen voor volgend jaar.

Wordt het rondreizen in Spanje, hiken in Noorwegen of backpacken in Thailand? Als reisliefhebber zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Het is daarom erg handig om zo nu en dan leuke tips van een reisblog te krijgen voor jouw volgende reisbestemming. American Express heeft recentelijk een lijst gepubliceerd met de 10 meest populaire bestemmingen voor 2023, gebaseerd op boekingen van houders van de American Express Card en met inachtneming van de jaarlijkse toename van reizen tussen 2019 en 2022. Benieuwd? Lees snel verder!

Top 10 reisbestemmingen 2023

Of je nu graag alleen reist, er liever met een groep vrienden of vriendinnen op uit trekt of tijd door wil brengen met je familie, de 10 reisbestemmingen voor 2023 hebben voor iedereen wel iets te bieden. Van een ontdekkingstocht door de bossen in Vermont tot backpacken in Mexico of het relaxen op een van de mooie, warme zonnestranden in het Turkse Istanboel. De veelzijdige top 10 van meest populaire reisbestemmingen van 2023 heeft het allemaal. Kijk en oordeel zelf.

Kopenhagen (Denemarken)

Florida Keys (Florida)

Istanboel (Turkije)

Lissabon (Portugal)

Mexico Stad (Mexico)

Montenegro, Parijs (Frankrijk)

Sydney (Australië)

Woodstock (Vermont)

Yakuve (Fiji)

De reistips naar populaire bestemmingen komen volgens de ondervraagden van het onderzoek erg goed van pas. De helft van hen geeft namelijk aan dat ze doorgaans wel 5 uur besteden aan het plannen van hun vakantie. Met een top 10 scheelt het uitzoeken van een bestemming toch al gauw wat tijd. Daarnaast zou 88 procent van hen graag langere reizen maken en zegt 81 procent van de respondenten dat zij elk uur van de vakantie optimaal willen benutten. Verder zijn uit het onderzoek ook een aantal belangrijke reistrends voor komend jaar naar voren gekomen.

Belangrijke reistrends voor 2023

Een van de belangrijke trends voor reizen in 2023 is de hunkering naar avontuur: maar liefst 70 procent van de respondenten wil komend jaar namelijk naar zijn of haar droombestemming toe. En ze zijn bereid om meer uit te geven voor die ultieme droombestemming: 74 procent geeft aan dat ze waarschijnlijk meer geld aan reizen zullen uitgeven en 40 procent zegt dat ze bij het boeken van de overnachting bereid zijn om meer te betalen. En maar liefst 73 procent is bereid om meer te betalen voor een reis die aan hun wensen is aangepast.

Foto: CarlosAlcazar/Pixabay