Deze 6 restaurants staan in de ViaMichelin Gids!

GRONINGEN – Wederom geen Michelin-sterren in Stad, maar wel 6 toppers die de moeite waard zijn volgens de vernieuwde culinaire gids.

Nieuw in de ViaMichelin gids is Bistro De Grote Frederik. Geen verrassing, want alleen maar lovende recensies, plus heel aardige mensen. Gefeliciteerd! Blijvertjes: Gustatio Groningen en De Pijp – Wine & Dine, beide met de score van 1 vorkje, Japanese Restaurant Hanasato-Groningen met wederom 2 vorkjes en natuurlijk Alacarte van het Prinsenhof Groningen met 3 vorkjes.

Alacarte heet overigens vanaf morgen Nassau en gaat zich culinair verder profileren… en wie weet volgend jaar een ster? Groningen heeft één restaurant met een Bib Gourment: Bistro ’t Gerecht kreeg deze award al voor de tiende keer! Verdwenen uit de gids: De Pauw, dat in 2019 z’n deuren sloot.

Dit bericht is afkomstig van Oogst Groningen, een inspirerend blog over Groningen. De afgelopen jaren bracht Groningen een stroom aan nieuwe plekken – cafés, restaurants en winkels – gevuld met mensen uit alle windstreken. Zaken die het waard zijn verkend te worden. Daarover schrijft Oogst.

