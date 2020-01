Dit is het nieuwste restaurant van Groningen

GRONINGEN – Fine dining in Groningen! Romantisch eten onder een eeuwenoud balkenplafond met uitzicht op de Prinsentuin.

Sinds een week heeft Restaurant Prinsenhof een nieuwe naam, passend bij de monumentale koninklijke setting van de architectuur: Nassau. Het interieur is gerevamped en ziet er uit om door een ringetje te halen. Vriendelijke chef Gabriel van der Wal creëerde ook nog eens een passend nieuw menu dat eveneens geschikt is voor mensen die een avondje geen vlees/vis willen eten.

Het restaurant is nog onder de oude naam Alacarte opgenomen in de Via Michelin Guide 2020 in de categorie ‘zeer goede standing’. Op naar de eerste ster!

Oogst Groningen

Foto: Oogst Groningen/Facebook