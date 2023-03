Grillen is een kunst, hoe leer je dit in stijl?

GRONINGEN – Iedereen houdt van lekker eten. Of je nu vegetariër bent of een stukje vlees wel kunt waarderen, een feit blijft dat dit goed klaarmaken dé truc is voor lekker eten. Het is mogelijk om zelf te gaan uitproberen, of een cursus te nemen om deze kunst echt onder de knie te krijgen. Daarover lees je in dit artikel meer.

Hiervoor hoef je niet ver van huis

Een simpele zoektocht op het internet maakt duidelijk dat je niet ver van Groningen hoeft om te genieten van een barbecue. Op talloze plekken in en rond de stad kan genoten worden van lekkernijen van de grill. Ook kun je zoeken naar plekken waar je dit met grote groepen kunt gaan leren. Een keer wat anders. Zo heb je een barbecue in Groningen bij het Paterswoldsemeer met mooi uitzicht op het water. Helemaal als de zon onder gaat kun je genieten van heerlijk eten én een mooi uitzicht.

Bij de Paalkoepel bijvoorbeeld heb je verschillende opties. Zo kun je kiezen voor een buffet waarbij het eten voor je klaargemaakt wordt. Het enige wat je moet doen is aangeven wat je wilt. De koks gooien het voor je op de gril en verzorgen dit volledig.

Ga je liever zelf achter de gril staan, maar wil je het niet verpesten? Dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld de Barbecue workshop of live cooking. Hierbij wordt hetzelfde lekkere eten gemaakt. Het grote verschil is dat de koks jou precies vertellen hoe je dit doet. Handig om deze skills later mee naar huis te nemen.

Op een unieke locatie zoals bij het Paterswoldsemeer kun je met een groep genieten van lekker eten en een mooi uitzicht. Hiervoor hoef je helemaal niet ver van Groningen. Helemaal leuk om op een authentieke manier te leren hoe je voortaan zelf de gril aan moet slingeren.

Foto: Republica/Pixabay