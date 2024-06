Groninger Marktendag: De grootste eendaagse markt van Noord-Nederland

GRONINGEN – Op donderdag 3 oktober 2024 is het weer zover: de Groninger Marktendag! Dit bruisende evenement vindt plaats van 09.00 tot 17.00 uur en belooft een dag vol gezelligheid en vermaak te worden. Met maar liefst zeven verschillende markten, foodtrucks, live muziek en een speciaal kinderprogramma is er voor ieder wat wils.

De Groninger Marktendag is dé plek voor alle marktliefhebbers in Noord-Nederland en trekt bezoekers uit de stad Groningen, de omgeving én onze oosterburen. De keuze voor 3 oktober is niet toevallig; onze oosterburen vieren dan hun nationale vrije dag, de Tag der Deutschen Einheit. Wat is er dan leuker dan een bezoek aan Groningen, waar ze kunnen genieten van een markt vol heerlijk eten, unieke producten, gezellige muziek en enthousiaste standhouders? Het evenement past helemaal in het straatje van de oosterburen.

De Groninger Marktendag wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Groningen City Club, de gemeente Groningen en Marketing Groningen. Samen zorgen zij voor een bruisende binnenstad op 3 oktober, waar bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan kramen en activiteiten. Noteer deze datum alvast in je agenda en kom naar het centrum van Groningen voor een dag vol gezelligheid, lekker eten, muziek en natuurlijk struinen langs de vele kramen.

Op de Groninger Marktendag zijn er maar liefst zeven verschillende markten te vinden:

Vintage & handgemaakte producten Streekproducten & visplein Braderie Antiek & vlooienmarkt Platen & boekenmarkt Lifestyle & brocante markt

Nieuw dit jaar is de Lifestyle en Brocante markt, een toevoeging die zeker in de smaak zal vallen bij de bezoekers.

Standhouders opgelet

Wil je deelnemen aan één van de markten op de Groninger Marktendag? Meld je dan aan via de website www.groningermarktendag.nl.

Foto: Knelis