Grootste Halloween-event van Nederland komt naar Groningen

GRONINGEN/SCHEEMDA – ‘s Nederlands grootste Halloween-evenement wordt deze maand georganiseerd in Groningen en Scheemda.

Een verlaten fabriek en een verlaten landhuis om uren in te kunnen verdwalen. Sommige mensen krijgen er al kippenvel van de gedachten, maar voor organisatoren van Warrior Events zijn dit de perfecte locaties voor hun nieuwe horror-evenementen. Op verschillende dagen in oktober organiseert zij er twee unieke horror adventure games van elk 3 uur waarbij de bezoeker de hoofdrol speelt in een levensechte horrorfilm. Met 80 professionele acteurs wordt dit het grootste horror-evenement van Nederland!

Griezelen in Groningen

Bij The Great Purge (22-24 en 29-31 oktober) ga je met een bus van het Suikerterrein naar een verlaten landhuis. In het landhuis moeten de deelnemers zien te overleven terwijl ze door purgers achterna zullen worden gezeten. En The Breakout (21-24 en 28-31 oktober) is een heuse horrorbeleving in een verlaten fabriek in Scheemda. Zodra je op het terrein komt, kom je in een wereld terecht die is overspoelt door infected. Het is aan jou om de wereld te redden en op zoek te gaan naar het antivirus.

Een levensechte ervaring

The Breakout was vorige jaar een razend succes en was binnen 8 dagen compleet uitverkocht. De nieuwe editie wordt alleen maar grootser en indrukwekkender, aldus organisator Alita Smit. “Ik wilde het gevoel hebben alsof ik daadwerkelijk in een horror film was beland en zo ontstonden de adventure games. Een evenement waar je alle kanten op kan, wat verrassend is, waarin je het gevoel hebt daadwerkelijk in gevaar te zijn, waar je kan terugvechten en wapens kan verzamelen. Een ervaring wat levensecht lijkt.”

Foto: Apocalyse Games/Warrior Events