Heb jij (een passie voor) krullen? Dan is dit event voor jou!

GRONINGEN – Op zondag 26 januari organiseert de Krullenclub het Curls&Beauty Event voor mensen met (een passie voor) krullen.

Het Curls&Beauty Event is een nieuw en uniek event dat zich richt op een grote doelgroep van jong tot oud met een passie voor krullen en beauty. “Ons doel is om zoveel mogelijk krullenbollen samen te brengen en er een leuk uitje van te maken”, aldus de organisatie. Het evenement bestaat uit diverse stands, activiteiten, het dele van krullenkennis, beauty-workshops en live-optredens en vindt plaats aan de Protonstraat 16 in Groningen.

Foto: Curls&Beauty Event