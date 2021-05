Iconische acts die Peter Weening naar Groningen haalde

GRONINGEN – Peter Weening: hij geldt in de Nederlandse muziekwereld als een alom gerespecteerd muziekkenner, met een neus voor bands die op het punt van doorbreken staan. Onlangs werd bekend dat Peter Weening zijn werk bij poppodium Vera gaat neerleggen. Dit zijn enkele iconische acts die de programmeur naar het ‘Hoge Noorden’ haalde.

Nirvana in Groningen vóór het nightliner-tijdperk

Nirvana deed Europa voor het eerst aan in november 1989, tijdens een package-tour met stadgenoten TAD en Mudhoney. Op zoek naar het romantische schoolreisjesgevoel dat beginnende bands hebben. Zich bij voorkeur verplaatsend in een volgepakt, stinkend en rammelend busje, al dan niet voorzien van autoverzekering. Onderweg slecht eten en gages innen van pakweg 500 gulden. Busjes van Nirvana gaven overigens, zo is te lezen in de biografie Come As You Are van Michael Azerrad, één voor één de geest. Dat was in een tijd voordat de band zich een nightliner kon veroorloven, met comfortabele bedden, een douche en een chauffeur.

Zanger/gitarist ‘Kirk Koblain’

Debuut Bleach was die zomer uitgekomen, een plaat waarop de gedroomde drummer Dave Grohl nog niet meedoet. Hoewel niet veel mensen de potentie in de band zagen zoals ze achteraf wel beweren, was Peter Weening direct gecharmeerd van de band, zo tekende hij op in de Vera Krant. “Nirvana doét wat met songs. Gruizige pop met prima zang, verrassingen en passie”. Weening heeft het in zijn enthousiaste verslag over zanger/gitarist ‘Kirk Koblain’. Er kwamen zestig bezoekers op de show af. Het verdere carrièreverloop van de band is inmiddels muziekgeschiedenis.

Pearl Jam

Over muziekgeschiedenis gesproken. Die andere grote act uit Seattle kwam in haar prille jeugd ook naar Groningen op voorspraak van Weening, die wederom zijn premature neusje voor de zalm toonde: Pearl Jam mocht op 1 maart 1992, enkele maanden vóór het legendarische Pinkpop-optreden de Vera-bühne betreden. Vrijwel het gehele debuutalbum werd gespeeld, met een Beatles-cover als tweede toegift. Deze show was beter getimed, want Vera was stijf uitverkocht.

Het Waterloo van At The Drive-In

Minder bekend, maar onder kenners als Weening wel degelijk iconen in de rockgeschiedenis, die hun hoogtijdagen rond de eeuwwisseling vierden: At The Drive-In. Op 30 maart 2000 waren het de pioniers van de emo-core die naar Groningen kwamen. De meeste fans hebben Waterloo-achtige associaties als de bandnaam en het woord Vera in één zin voorkomen. Het was kort na deze show dat de band besloot er direct mee te stoppen. Het concert de volgende dag, in de Melkweg in Amsterdam, vond al geen doorgang meer. Teleurgestelde fans konden pas in 2012 hun hart ophalen toen de band weer (tijdelijk) bij elkaar kwam.

Foto: Vishnu R Nair/Unsplash