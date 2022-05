Ideeën voor een leuk kinderfeestje in Groningen

GRONINGEN – Komt de verjaardag van je kind er weer aan en kun je wel wat inspiratie gebruiken voor een kinderfeestje? Het kan soms lastig zijn om een leuk kinderfeestje te bedenken die anders is dan de andere feestjes die jouw zoon of dochter al heeft gehad. Daarom zetten we hier de leukste ideeën voor kinderfeestjes in Groningen op een rijtje.

Activiteiten in of rondom huis

Wil je het liefst een activiteit doen in of rondom huis? Op deze manier zijn de kinderen op een veilige plek en kun je goed toezicht houden. Daarnaast zijn activiteiten thuis relatief gezien goedkoper, omdat je geen entreegeld hoeft te betalen, evenals eten en drinken dat tijdens zo’n activiteit vaak duurder is dan wanneer je het in de supermarkt koopt.

Koop (of huur) een springkussen

Kinderen kunnen zich urenlang vermaken op een springkussen. Ze kunnen er lekker hun energie kwijt, wat natuurlijk ook voordelig is voor jou als ouder. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een themafeestje dat aansluit bij het springkussen. Voor kinderfeestjes en evenementen kun je namelijk kiezen uit diverse springkussens. Denk aan springkussens met dieren of kastelen, maar soms kun je er ook een met ballenbak huren. Wanneer je kiest voor een variant met dieren, kun je dit bijvoorbeeld combineren met het schilderen van dierenmaskers en het maken van lekkere hapjes met een dierenthema.

Samen bakken

Een activiteit die veel kinderen leuk vinden om te doen, is om iets lekkers te bakken. Je kunt bijvoorbeeld zelf (of met hulp van de kinderen) alvast wat cupcakes klaar maken om deze vervolgens door de kinderen te laten versieren. Hiervoor kun je zelf allerlei lekkernijen verzamelen. Als je liever niet met de oven werkt, kun je bijvoorbeeld al gemaakte cupcakes kopen bij de bakker of supermarkt, of in plaats van cupcakes kiezen voor koekjes.

Activiteiten buitenshuis

Wil je juist graag een activiteit buitenshuis doen? In dat geval zijn er verschillende bijzondere activiteiten om uit te kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een zeemeerminfeestje, waar de kinderen met een zeemeerminstaart mogen zwemmen? Ook kun je ze meenemen naar een kinderboerderij, met z’n allen een klimbos bezoeken, schatzoeken in het bos of een potje bowlen. In Groningen zijn er enorm veel mogelijkheden wat betreft het organiseren van een kinderfeestje.

Creatief kinderfeestje

Houdt je kind ervan om creatief bezig te zijn? In dat geval kun je zowel thuis als buitenshuis allerlei activiteiten doen die de creativiteit van de kinderen stimuleert. Denk aan het versieren van t-shirts tot het maken van mandala’s; alles is mogelijk!

Foto: Couleur/Pixabay