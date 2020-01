Kinepolis zet extra films in tijdens stakingsdagen

GRONINGEN – Kinepolis Groningen zet extra films in op donderdag 30 en vrijdag 31 januari tijdens de landelijke onderwijsstaking.

Bekijk als eerste Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn én De Grote Slijmfilm, want beide films gaan op 30 en 31 januari in de voorpremière bij Kinepolis. Daarnaast draaien Spionnengeheimen, Frozen 2 en Dr. Dolittle ook nog in de bioscoop. Tijdens de stakingsdagen gaat 50 eurocent van ieder verkocht bioscoopkaartje van Kruimeltje naar Bio Vakantieoord.

Foto: Kinepolis