Line-up Bevrijdingsfestival Groningen compleet

GRONINGEN – Bevrijdingsfestival Groningen maakt de line-up compleet en voegt de volgende nieuwe namen toe aan haar programma. Met de komst van Dizzee Rascal, Claude, TAXITAXI en Rozie is het programma voor de editie van 2024 compleet.

Dizzee Rascal

Één van de meest succesvolle Britse rappers aller tijden komt naar Bevrijdingsfestival Groningen. Met maandelijks meer dan 3 miljoen streams op Spotify is hij nog steeds razend populair in de hiphopscène. Dizzee Rascal brengt met zijn typische Engelse grime muziek een uniek geluid naar Groningen. Naast zijn hits ‘Bonkers’ en ‘Dance Wiv Me’ heeft hij een nieuw album, genaamd: ‘Don’t Take It Personal’. Dit album is een unieke mix van garage, jungle en UK rap.

Claude

Dit jaar treedt Claude op in Groningen als Ambassadeur van de Vrijheid. Claude is met zijn Frans/Nederlandse hits niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten en zal het festival op spectaculaire wijze openen. Hij is zeer vereerd om dit jaar de Ambassadeur van de Vrijheid te zijn, omdat hij zelf heeft ervaren hoe het is om in een niet-vrij land te leven. Hij vluchtte op zijn negende met zijn moeder, drie broers en drie zussen vanuit Congo naar Nederland. Claude vertelt: “Mijn vrijheid is dat we leven in een land waar je niet hoeft te vrezen voor je veiligheid. In dit land ben ik veilig en kan ik doen wat ik wil. Ik ben nog wel met mijn verleden bezig en sta daarbij stil, want het heeft me gevormd als persoon.”

Noordelijk talent

Het festival voegt ook noordelijk talent TAXITAXI en hard house DJ Rozie toe aan de line-up. TAXITAXI is een driekoppige punk-boyband bestaande uit Fred Goverde, Rob Stefano en Rob Schoenmakers. Rozie is een vrouwelijke dj uit Groningen die in een rap tempo naam heeft gemaakt in de dance industrie. Ze brengt met haar unieke stijl de 90s house en trance muziek terug naar het Bevrijdingsfestival.

De volledige line-up:

De volledige line-up van Bevrijdingsfestival Groningen bestaat ui Froukje, Sophie Straat, Dizzee Rascal, TAXITAXI, Sophie Straat, TikTok Tammo & Band, Nick Mulvey, Froukje, Mula B, John Coffey, Rozie, Double Talk, Nusantara Beats, Babs, BenWal, SSTO, Marit Nygård, Maartje, Lisa Ploeger, Shoom, Moonloops, VELOCITY MADE GOOD, Roodkopje x Braai.

Vrijheidsmaaltijd bevrijdingsfestival Groningen

Vanuit het nationaal comité 4 en 5 mei wordt er jaarlijks een landelijke Vrijheidsoep gemaakt. Ook dit jaar zal het Bevrijdingsfestival Groningen begin van de middag een vrijheidsmaaltijd organiseren op de Drafbaan. Hier komen mensen van allerlei verschillende achtergronden en generaties samen om te genieten van de Vrijheidsoep. Op deze manier bieden we mensen de kans om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over het thema vrijheid. Dit jaar is chef Nick Toet de maker van de soep. Bekend van zijn YouTube-account ‘Eten met Nick’ of van het programma ‘Taarten van Babel’.

Wil je zelf een vrijheidsmaaltijd organiseren of aanschuiven bij de vrijheidsmaaltijd op de Drafbaan? Meld je aan via https://bfg050.nl/vrijheidsmaaltijd-bevrijdingsfestival-groningen/

Foto: Niels Knelis Meijer