Maken de Groningers weer tijd voor een feest?

PROVINCIE – Veel Noorderlingen lijken weer hun agenda te trekken, om het veelal uitgestelde feest opnieuw te gaan plannen. Nu de meeste beperkende coronamaatregelen van tafel zijn, grijpen vermoedelijk ook veel inwoners van Groningen de kans om hun jubileum of trouwerij te vieren. Daarnaast zoeken bedrijven weer externe locaties om een bedrijfsfeest te vieren of een vergadering te plannen.

Als je al meerdere keren je bijzondere feest hebt moeten uitstellen vanwege corona, zal het een enorme opluchting zijn dat je nu eindelijk je familie en vrienden voor een trouwerij of jubileumfeest kunt uitnodigen. Als eerste zal je daarbij waarschijnlijk op zoek gaan naar een inspirerende locatie die ook na het feest een onvergetelijke indruk zal achterlaten. Wat dat betreft, is er veel keuze in Groningen qua zaalhuur voor zowel particulieren als bedrijven. Wil je een zaal huren in Groningen, dan kan iets als Valk Exclusief, het Groninger Forum of bijvoorbeeld Dorpshuis de Leeuw (net buiten de stad) je een ideale locatie bieden.

Zowel op een trouw- als bedrijfsfeest wil je onbezorgd kunnen genieten van het voor jouw bijzondere evenement. Aan een feestelijke locatie worden daarom altijd hoge eisen gesteld, wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is. Veel feesten hebben een bijzonder thema en vergen een bijzondere aankleding. Daarnaast is het belangrijk dat er lekker gegeten kan worden. Het is natuurlijk mooi dat deze dingen binnen een gehuurde locatie allemaal in één hand verzorgd kunnen worden.

Vergadering of bedrijfsfeest

Nu ook de werknemers weer vaker op kantoor zijn, willen directies de teamspirit waarschijnlijk weer op een hoger niveau tillen. Daarvoor is een meeting op een externe vergaderruimte ideaal. Wil je effectieve resultaten of besluiten nemen, dan is een onbekende omgeving waar randzaken goed geregeld zijn één van de voorwaarden om succesvol te zijn.

Daarnaast is een goed geoutilleerde zaal één van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Tegenwoordig kan dat bestaan uit een draadloze installatie, zodat de spreker onbelemmerd zijn of haar verhaal kan afsteken. Een mobiel presentatiescherm, boxen of een beamer vergemakkelijken het laten zien van video’s of powerpoint presentaties. Het zal voor het faciliterend personeel een positieve uitdaging zijn om ook deze hoog aangeschreven bijeenkomsten vlekkeloos te laten verlopen.

Workshop

Naast feesten of vergaderingen is het huren van een zaal in Groningen ook ideaal voor houden van een workshop. Heb je zelf geen goede ruimte dan is het geruststellende gedachte dat je daarvoor in Groningen een zaal kunt huren. Je kunt natuurlijk eerst online kijken waar bij jouw geschikte locaties in de buurt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het schitterende van Hotel Groningen-Westerbroek.

Het is altijd fijn dat je een locatie ook zelf fysiek kunt bekijken voordat je iets gaat huren. Dan kun je meteen je wensen bespreken zoals wat er tijdens een lunchbreak geserveerd moet worden en hoeveel mensen je denkt te ontvangen. Bovendien is een gratis parkeerplaats ook mooi meegenomen als je gasten elders uit de provincie komen.

Foto: picjumbo.com/Pexels