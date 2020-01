Mazzeltov! House of Pita opent vandaag in de Poelestraat!

GRONINGEN – Tel Aviv streetfoodlovers kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen bij House of Pita, maar je mag ook HOP zeggen.

Bij HOP aan de Poelestraat 7 gaan straks vanaf 11.00 uur vers gebakken pitabroodjes met vlees en vega(n)vullingen over de toonbank, sabich is er ook. De eigenaren zijn Israeli’s die al jaren in Groningen wonen, de geportretteerde meneer op de foto beneden was de bedenker van Benz (in de Peper, das war einmal), dus met die pitaisering komt het wel goed. Kerstboom eruit, pita’s erin!

Oogst Groningen

Dit bericht is afkomstig van Oogst Groningen, een inspirerend blog over Groningen. De afgelopen jaren bracht Groningen een stroom aan nieuwe plekken – cafés, restaurants en winkels – gevuld met mensen uit alle windstreken. Zaken die het waard zijn verkend te worden. Daarover schrijft Oogst.

Foto: Oogst Groningen/Facebook