Met deze activiteiten in Groningen bereid je je voor op de zomer

GRONINGEN – Hoewel het nu nog koud is lijkt het erop dat er weer een mooie zomer aan zit te komen. Wat is er dan mooier dan in de weekenden genieten in eigen stad? Niets! Met deze leuke activiteiten hoef je niet ver op vakantie te gaan om te genieten.

Geniet van één van de vele terrasjes in de stad

In het centrum van de stad wordt constant gewerkt aan nieuwe panden, nieuwe fietspaden en een betere toegang voor bezoekers. Wat gelukkig niet verandert zijn de talloze terrasjes waar we met z’n allen van kunnen genieten.

Of je nu naar een van de bekende terrasjes gaat of liever in één van de kleien en gezellige straatjes een plekje zoekt. Er is altijd genoeg ruimte om te genieten in de zon. Helemaal in het weekend of in de vakantie ben je zeker niet de enige die zich van terras tot terras verplaatst.

Ga de grachten op, alleen of met een groep

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat je ook de grachten van Groningen op kunt. Of het nu met een boot is of een sup board, je bekijkt de stad toch net iets anders vanaf het water. Bij Bedrijfnat in Groningen heb je bijvoorbeeld keuze uit talloze opties.

Iets wat de laatste jaren ook steeds populairder lijkt te worden is bijvoorbeeld yogasuppen: met een kleine groep het water op en yoga doen op een sup board. Helemaal deze activiteit kun je zowel alleen doen als in groepsverband met een leuke docent.

Maak een lange wandeling door het stadspark

Ontvlucht je liever de drukte in het Noorderplantsoen of in de stad? Dan is het stadspark een goede optie. Helemaal met kinderen kun je hier goed vertoeven. Neem een voetbal mee en een picknickmand en je hoeft er de hele dag niet meer weg.

Veel mensen hoor je vaak praten over een verre vakantie. Maar dat hoeft natuurlijk niet ieder jaar. Er zijn ontzettend veel leuke activiteiten in Groningen waarmee je voor weinig geld een hele mooie zomer kunt beleven!

Foto: herb1979/Pixabay