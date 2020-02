Nieuwe Bond-film als eerste bij Kinepolis om 0:07 uur

GRONINGEN – De nieuwe James Bond film No Time To Die zal op 2 april om 0:07 uur als eerste draaien bij Kinepolis Groningen (en Emmen).

De 25e James Bond film betekent het afscheid van Daniel Craig als James Bond, 007. De actiescenes worden nog spectaculairder door de mogelijkheid om deze film ook in 3D en Laser ULTRA te kijken. Laser ULTRA biedt het scherpste beeld gecombineerd met het beste Dolby Atmos geluid.

No Time To Die belooft een waanzinnige actiefilm te worden met top villains en de welbekende bond-girls. Tickets voor de nieuwe Bond zijn verkrijgbaar via de website en kassa van Kinepolis Groningen.

Foto: Kinepolis