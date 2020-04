Nieuwe eigenaresse vintage kledingzaak ONDER de LINDE

GRONINGEN – Sinds deze week heeft vintagewinkel ONDER de LINDE in de stad Groningen met Aline Bus een nieuwe eigenaresse.

ONDER de LINDE staat al jaren voor originele vintage items van kwaliteit. Zo vind je er kleding van mooie stoffen zoals wol, linnen, katoen en zijde uit de jaren ‘30 tot en met ‘90. Naast de collectie voor vrouwen is ook de mannencollectie flink uitgebreid. De winkel is gevestigd op nummer 15 in de onlangs opgeknapte Steentilstraat en heeft een grote vaste klantenkring. De kwaliteit wordt met het aantreden van de kersverse eigenaresse voortgezet.

Webwinkel

“Ik heb wel even getwijfeld om in deze tijd open te gaan,” aldus Bus. “Als mensen thuis blijven heeft een fysieke winkel natuurlijk geen zin. Maar ONDER de LINDE was nog niet online, dus dat biedt een mooie kans!” Vanaf vanmiddag 16.00 uur kunnen vintage-fanaten namelijk alvast een gedeelte van de collectie online shoppen via de nieuwe webshop. Het hele weekend krijgt iedereen bovendien 15% korting als welkomstcadeau.

Mensen die liever willen passen, zijn op vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 18.00 uur van harte welkom, uiteraard alles coronaproof. De bedoeling is om op termijn de webshop uit te breiden en naast de vintagecollectie ook samenwerkingen aan te gaan met ontwerpers die duurzame materialen gebruiken. Vintage en nieuwe duurzame kleding en accessoires blenden en stylen is de uitdaging.

Foto: Aline Bus