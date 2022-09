Populaire cocktails die je echt eens geproefd moet hebben

GRONINGEN – Cocktails zijn al jarenlang populaire drankjes. De smaken van de verschillende soorten cocktails kunnen erg verschillen. Hierdoor kan ieder zijn eigen voorkeur hebben en genieten van zijn eigen favoriete cocktail. Toch komt het vaak voor dat je nog niet alle cocktails geproefd hebt. Niet geheel onlogisch, want je hebt ook veel verschillende soorten. Alleen voor welke cocktails moet je echt naar de online slijterij om ze gelijk te kunnen maken? Hieronder lees je daar meer over!

De Mojito

Een cocktail die al jaren voorkomt, is de mojito. Het drankje geeft een frisse smaak. De reden hiervan is omdat het drankje limoen en munt bevat. Daarnaast zit er nog rum, bruisend water, suiker en ijsblokjes in de cocktail. In de meeste gevallen zie je deze cocktail in een leuk glas voorbij komen en wordt er voor de garnering gebruik gemaakt van opvallende muntblaadjes en een limoen bovenaan het glas. Door de frisse smaak vinden veel mensen deze cocktail erg lekker.

Espresso Martini

Als tweede heb je de espresso martini. Dit drankje is vooral gemaakt voor de echte koffieliefhebbers. De martini heb je in veel verschillende soorten. Zo heb je een wodka martini, maar ook een gin martini. In de espresso martini is geen martini te vinden. Hierin vind je namelijk, zoals je misschien al verwacht, espresso. Daarnaast vind je er ook wodka, koffielikeur en eventuele koffiebonen als extra toevoeging in. De koffie is in Londen bekend geworden en dat in de jaren 80.

Scroppino

De scroppino is voor veel mensen nog een onbekend drankje. Hoewel dit in Nederland nog niet een heel bekend fenomeen is, zie je deze in Italië op veel verschillende plekken terugkomen. De reden hiervan is dat de cocktail erg fris is, omdat het veel ijs bevat. Het ijs wat in deze cocktail zit is citroensorbetijs, maar daarnaast zit daarbij nog prosecco en wodka. Door het ijs en de smaken die de cocktail bevat, wordt deze cocktail vaak genomen als toetje. Het is een goede cocktail die zowel tijdens etentjes als op een feestje genomen kan worden. Zeker een aanrader voor de citroen liefhebber.

Cosmopolitan

Misschien ken je het blad de Cosmopolitan wel. Dit drankje is vernoemd naar het blad. De Cosmopolitan is erg populair in een bekende serie. De serie genaamd Sex and the City. Niet alleen in New York is dit een populair drankje, want ook in andere landen wordt deze veel besteld en gedronken. De ingrediënten die het drankje bevat zijn wodka, triple sec, cranberry sap, limoensap en eventueel kan er als garnering een gebrande sinaasappelschil bij gedaan worden. Deze cocktail bevat dus erg veel verschillende ingrediënten wat ervoor zorgt dat het drankje erg lekker smaakt.

Bloody mary

De naam klinkt misschien wat eng, maar hoewel de naam misschien wat minder lijkt, is het toch een erg populair en lekker drankje. De reden dat het drankje zo heet, is omdat het rode tomatensap bevat. Het heeft als het ware dus een rode en bloederige kleur. Bij het tomatensap zit nog wodka, tabasco, worcestershire sauce, citroensap, zwarte peper en als extra kan er nog selderij gedaan worden.

Foto: AlexSky/Pixabay