Rasti Rostelli maakt comeback in Der Aa-Theater in Groningen

GRONINGEN – ‘s Nederlands bekendste hypnotiseur, Rasti Rostelli, maakt zijn comeback op 8 oktober in Der Aa-Theater in Groningen.

Met meer dan 30 jaar ervaring in hypnose trekt Roland van den Berg onder de naam Rasti Rostelli volle zalen met zijn telepathie- en hypnoseshows. Inmiddels is hij Europa’s bekendste hypnotiseur. Wellicht kent u hem nog van verschillende tv-shows of misschien bent u bij een van zijn vele shows geweest. Na een korte pauze gemaakt te hebben zal Rostelli met zijn nieuwe hypnose- en telepathieshow iedereen opnieuw verbazen.

Foto: Rasti Rostelli