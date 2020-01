GRONINGEN – Op donderdagavond 16 januari is de binnenstad van Groningen het toneel voor het spel Where’s Waldo Groningen.

In het spel, gebaseerd op de jeugdboekenserie Where’s Wally, ga je in teams op zoek naar rondlopende Waldo’s in de stad aan de hand van uitdagende raadsels. Opgeven kan via het Facebookevenement of Ticketkantoor.nl. Het winnende team krijgt een cadeaubon voor een escaperoom in Groningen.

Foto: Café de Doos