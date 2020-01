Salsa Shop opent haar deuren in Zwanestraat Groningen

GRONINGEN – Vandaag al af en toe geopend -in de proefdraaimodus met gratis burrito’s- maar vanaf vrijdag de 17e officieel: Salsa Shop.

Burrito’s, taco’s, bowls, cactus limonade: here we go! Mexicaanse fastfood hadden we al heel lang niet meer in Groningen, World Wide Wraps (herinnertuzichdezenognognog) in de Oosterstraat dateert al weer van way back. Fijne toevoeging dus in de categorie cheap eats. Hoek Grote Markt/Zwane. Bekijk de foto’s op Instagram!

Oogst Groningen

Dit bericht is afkomstig van Oogst Groningen, een inspirerend blog over Groningen. De afgelopen jaren bracht Groningen een stroom aan nieuwe plekken – cafés, restaurants en winkels – gevuld met mensen uit alle windstreken. Zaken die het waard zijn verkend te worden. Daarover schrijft Oogst.

Foto: Oogst Groningen/Facebook