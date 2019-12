Samen kerstliedjes zingen op de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN – Houd je van samen zingen en die heerlijke kerstsfeer? Dan mag je dit niet missen: het Kerst Meezingcafé op de Grote Markt!

In de tent bij de ijsbaan ben je aanstaande vrijdag 20 december van harte welkom om tussen 15.00 en 16.30 uur mee te zingen met de grootste kerstkrakers; van Jingle Bells tot Santa Baby. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. “We zijn heel blij dat het Groninger Winterfestijn de deuren van haar tent opent zodat VRIJDAG dit cadeau aan alle Groningers kan geven”, aldus projectleider Hannelore Duynstee.

Live-band

De teksten van de liedjes worden op een groot scherm geprojecteerd. En de live-band van VRIJDAG, bestaande uit Loes Nuijten (zang), Marcos Moragues (gitaar), Bert van Erk (bas) en Wieger Dijkstra (drums), helpt met de melodie. Zo leuk zijn jouw kerstdagen niet eerder van start gegaan!

En ben je na vrijdagmiddag nog niet schor? Kom dan ’s avonds van 20.00 tot 21.00 uur meezingen met oude, bekende zeemansliederen tijdens het Zeezingcafé op WinterWelVaart. Zowel het Kerst Meezingcafé als het Zeezingcafé vervangen het reguliere Meezingcafé van 20 december op de locatie aan de Sint Jansstraat 7.

Kerst Meezingcafé

Datum: vrijdag 20 december

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Locatie: Tent naast de ijsbaan, Grote Markt, Groningen

Toegang: gratis

Meer info: bijvrijdag.nl/kerstmeezingcafe

Foto: Mariska de Groot