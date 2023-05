Succesvol wijnevent Taste Tinc Set komt naar Groningen

GRONINGEN – Op vrijdag 2 juni vindt Taste Tinc Set plaats in het sfeervolle Poortershoes aan de Oosterweg.

Taste Tinc Set is een wijnevent waarbij wijnliefhebbers allerlei wijnen kunnen proeven bij verschillende themastands, er komt een wijnmaker over uit Spanje en alle gasten ontvangen het speciale TTS-proefboekje. In maart vond de eerste editie van dit wijnevenement plaats in Utrecht. Na dit grote succes komt het concept nu naar Groningen.

Passie en nieuwsgierigheid

“Ik woon zelf in Groningen en ik voel aan alles dat er hier in de stad en omstreken veel passie en nieuwsgierigheid voor wijn bestaat”, zegt mede-eigenaar Jip van Amerongen. “Dat gaf de doorslag om Taste Tinc Set dit keer in Groningen te organiseren.” Er zijn voor 2 dagdelen kaartjes te kopen. Voor 15 euro kan men ruim 40 wijnen proeven. Kaartjes zijn te koop door hier te klikken.

Foto: Taste Tinc Set