Toko Semarang verhuist en krijgt terras

GRONINGEN – Het Indonesisch topzaakje Toko Semarang verhuist naar de overkant van de straat en krijgt daarmee een ruimer jasje én terras!

Een van de beste eethuisjes van Groningen, waar volgens sommigen het lekkerste Indonesische eten van Nederland wordt bereid, krijgt een nieuw onderkomen. Die is op steenworp afstand van de huidige locatie in het voormalige veilinghuis Van den Enden, vlakbij Academie Minerva. Nu nog in de verbouwing en waarschijnlijk in maart open. Straks rendang op terras, ondertussen is de oude locatie nog gewoon open.

Oogst Groningen

Dit bericht is afkomstig van Oogst Groningen, een inspirerend blog over Groningen. De afgelopen jaren bracht Groningen een stroom aan nieuwe plekken – cafés, restaurants en winkels – gevuld met mensen uit alle windstreken. Zaken die het waard zijn verkend te worden. Daarover schrijft Oogst.

Foto: Oogst Groningen/Facebook