Volg de laatste horeca-trends van dit moment

GRONINGEN – Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19-virus heeft de horeca een behoorlijke tik gehad. Hotels, restaurants en cafés hebben voor een behoorlijke lange tijd de deuren moeten sluiten. Op dit moment mogen ze (gelukkig) wel het terras openen om hier gasten te ontvangen. Iets wat ze maar al te graag doen!

Wij zijn maar al te blij dat we weer het terras op mogen om te genieten van een hapje en drankje. Maar echt dineren en uitbuiken zoals we het gewend zijn zit er helaas nog niet in. Dit wil overigens niets zeggen over het feit dat de horeca enorm druk is om alles zo goed mogelijk klaar te hebben staan zodra de deuren weer helemaal open mogen. De laatste foodtrends worden gedeeld en niet te vergeten de lekkerste restaurants bij jou in de buurt worden promoot. Kortom, de horeca staat nooit stil en daar kun jij van profiteren!

Tot rust komen op een terras?

Het klinkt wellicht cliché, maar men wil nu eenmaal genieten als we plaatsnemen op een terras. Voldoende ruimte tussen de tafels en natuurlijk een menukaart die veelzijdig moet zijn. Op de website van Restoranto kun je bijvoorbeeld diverse restaurants bekijken om te zien waar jouw voorkeur naar gaat. Kies jij liever voor luxe gerechten met een finishing touch? Of wil je gewoon genieten van een heerlijk wijntje in combinatie met lekkere borrelhapjes? Kortom, jouw keuze kun je op deze manier een stuk beter maken.

Ben jij een echte thuiskok?

Vind jij het heerlijk om thuis de keuken in te duiken en de lekkerste gerechten te maken? Weet jij als geen ander welke kruiden het beste bij elkaar passen? Of geniet je gewoon van het experimenteren? Dan zal jij geregeld op zoek zijn naar diverse nieuwe recepten om te proberen. Bij Restoranto heb je ook de mogelijkheid om de veelzijdige recepten in jouw eigen keuken te maken. Wat dacht je namelijk van risotto met spinazie? Of die verrukkelijke brownie waar het water al van in de mond loopt tijdens de bereiding! De veelzijdige recepten die je op het horecaplatform kunt vinden zullen zeer smaakvol zijn.

En mocht het niet slagen, wees niet getreurd! Je kunt namelijk ook gewoon een afhaalrestaurant vinden op deze website als je gerecht finaal in de soep loopt. Al zou het met deze eenvoudige recepten geen probleem moeten zijn. Eet smakelijk alvast en geniet ervan!

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay