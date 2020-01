Zo ziet de rooftopbar mét cabriodak van Merckt eruit!

GRONINGEN – De bouw van Merckt is na het kerstreces weer in volle gang. De kroon van het gebouw, de wintertuin, is bijna klaar.

Merckt wordt een centrale ontmoetingsplek waar Stadjers, studenten, toeristen samenkomen om te genieten van een unieke sfeervolle Foodcourt aan de Grote Markt. Het wordt de huiskamer van Groningen met een breed aanbod uit verschillende keukens, een bierbrouwerij, koffiebranderij en distilleerderij. Een niet te vergeten, een dakterras! Zo komt het eruit te zien:

Foto: Sergio Hollander