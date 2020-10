Drukke zomer voor hoveniers door corona

Veel mensen zaten door corona de afgelopen zomer thuis zonder werk, maar dat was niet voor iedereen het geval. Sommige bedrijfstakken hebben het juist drukker dan ooit gehad. De bekende voorbeelden zijn natuurlijk de supermarkten, bouwmarkten en webwinkels, maar ook veel hoveniersbedrijven hebben het erg druk gehad. De aanvragen stroomden binnen, vaak veel meer dan de bedrijven aan konden.

De lente en de zomer zijn altijd al een drukke periode voor hoveniers, omdat in deze tijd van het jaar veel mensen plannen maken voor hun tuin en hiervoor contact opnemen met een hovenier. Daarnaast hebben hoveniersbedrijven vaak ook vaste klanten waarvoor ze het tuinonderhoud verzorgen.

Maar door corona zaten de afgelopen tijd dus veel mensen thuis, en die wilden graag wat aan hun tuin laten doen. Daar komt bij dat veel van hen dit jaar niet op vakantie zijn gegaan, en dus wat extra geld over hadden om aan de tuin te besteden. Maar wanneer ze dan contact opnamen met een hovenier, kregen ze veelal te horen dat die helemaal vol zat en voorlopig geen tijd had om nieuwe klussen aan te nemen.

De reden hiervoor is niet dat hoveniers hinder ondervonden van de voorschriften van de overheid voor de corona crisis, want met werkzaamheden in tuinen is het namelijk goed mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. De lange wachttijden waren het gevolg van de enorme toename van de vraag door corona en het grote tekort aan personeel.

Dit is trouwens geen probleem van dit jaar alleen, maar iets dat al langer speelde. Doordat de economie de afgelopen jaren goed is gegroeid, was de vraag naar hoveniers al jaren hoog. Bovendien kunnen hoveniersbedrijven al langere tijd maar moeilijk aan gekwalificeerd personeel komen, omdat er niet genoeg nieuwe mensen van de verschillende groen- en hoveniersopleidingen afkomen. Maar de extra vraag naar hoveniers door corona heeft dit probleem dus nog groter gemaakt.

Mocht u dus overwegen om nog een keer wat aan uw tuin te laten doen, houdt er dan rekening mee dat veel hoveniers het erg druk hebben en dat dit nog wel een tijdje zo zal blijven. Het is in ieder geval verstandig om tijdig contact op te nemen en om meerdere bedrijven te benaderen, om zo de kans te vergroten dat u een hovenier vindt die u op uw gewenste tijdstip van dienst kan zijn.

Foto: Antranias/Pixabay