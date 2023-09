Hoop&Blom Transport B.V. zoekt Bulkwagen Chauffeurs CE (m/v)

VACATURE – De Hoop&Blom Transport B.V. zoekt fulltime chauffeurs, maar ook parttime- en weekendkrachten zijn welkom. Ook de opleiding tot chauffeur behoort tot de mogelijkheden.

De Hoop&Blom Transport B.V. is een specialistisch transportbedrijf van zuivel, meel, hout- en bouwproducten en koeltransport. Het bedrijf vervoert veel vanaf de molen in Uithuizermeeden en daarom is het op zoek naar een chauffeur voor deze standplaats. Wil jij het gezellige team van De Hoop&Blom Transport B.V. komen versterken? Bekijk de onderstaande vacature en bel (0183) 608585 of mail naar rene@hoop-blom.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een kop koffie en een open sollicitatiegesprek.

Bulkwagen chauffeurs

(meerdaagse ritten met overnachtingen)

Vervoer van bakkerijgrondstoffen

Mogelijkheid auto mee naar huis/omgeving

Dit wordt er verwacht

Je bent in het bezit van rijbewijs CE code 95 en een chauffeurskaart

Je bent klantgericht, flexibel, representatief en collegiaal

Dit kun je verwachten

Leuke, afwisselende werkzaamheden

Modern materieel

Gezellige collega’s

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Standplaats: Uithuizermeeden (Gr)

Wil je meer weten of solliciteren? Bel (0183) 608585 of mail naar rene@hoop-blom.nl. Kijk voor meer informatie op hoop-blom.nl.

Foto: De Hoop&Blom Transport B.V.