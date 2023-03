Inloopdag bij KORT Landbouwtechniek in Stadskanaal

STADSKANAAL – KORT Landbouwmechanisatie zet op zaterdag 11 maart de deuren open in de hoop nieuw technisch talent te werven.

Zoek jij een baan als monteur grondverzet, landbouw of heftrucks? Of ben je als ervaren monteur toe aan een volgende stap en wil je toe naar een leidinggevende functie als meewerkend chef werkplaats? Loop op zaterdag 11 maart tussen 09.00 en 12.30 uur eens vrijblijvend binnen bij de vestiging van KORT Grondverzetmachines en KORT Landbouwmechanisatie aan de Gildestraat 3 in Stadskanaal om rond te kijken en kennis te maken.

Laagdrempelig en ontspannen

Even rondkijken, een kop koffie drinken, kennismaken en eventueel je cv achterlaten is het enige wat je tijdens de inloopdag hoeft te doen. KORT heeft diverse vacatures op verschillende vestigingen voor monteurs landbouw, heftrucks en grondverzet, en een meewerkend werkplaats chef voor vestiging Stadskanaal. KORT heeft vestigingen in Stadskanaal, Midwolda, Erica en Zwiggelte (Dr). Kijk voor meer informatie op kort.nl.

Foto: Kort