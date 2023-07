Starters opgelet: Zo vind je eenvoudig de ideale vacatures

GRONINGEN – Ben je net afgestudeerd en op zoek naar een (eerste) baan? Als starter kan het vinden van vacatures een uitdaging zijn, maar met de juiste aanpak is het zeker mogelijk om een passende baan te vinden. Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden voor het vinden van vacatures. Wat deze mogelijkheden precies zijn, dat lees je in deze blog.

Netwerk op LinkedIn

LinkedIn is een handig platform om professionele contacten te leggen en vacatures te vinden. Zorg ervoor dat je je LinkedIn-profiel verbetert en laat zien wat je als beginnend professional te bieden hebt. Volg bedrijven waar je in geïnteresseerd bent en kijk regelmatig naar vacatures op de LinkedIn Jobs-pagina. Je kunt ook lid worden van relevante LinkedIn-groepen en deelnemen aan discussies om je netwerk te vergroten. Je kunt ook op je eigen LinkedIn-profiel aangeven dat je op zoek bent naar een startersfunctie.

Maak gebruik van vacature-apps

Tegenwoordig is onze telefoon onmisbaar geworden en het is dan ook niet verwonderlijk dat er vacatures op te vinden zijn. Er zijn dan ook verschillende apps beschikbaar voor het vinden van startersfuncties. Een app die hier goed op inspeelt, is Swipe4Work. Deze app toont vacatures die aansluiten bij jouw voorkeuren en je kunt eenvoudig solliciteren door te swipen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Tinder. Een groot voordeel van Swipe4Work is dat je geen cv, sollicitatiebrief of motivatiebrief hoeft te schrijven. Naast Swipe4Work zijn er ook andere vacatureplatforms, zoals Indeed in LinkedIn, die mobiele apps hebben waarmee je eenvoudig vacatures kunt vinden.

Bezoek speciale vacaturewebsites voor starters

Er zijn vacaturewebsites die zich specifiek richten op het aanbieden van banen voor starters. Neem bijvoorbeeld een kijkje op websites zoals Startersbanen of YoungCapital. Deze platforms bieden vacatures en stageplaatsen voor starters in verschillende branches en sectoren.

Maak gebruik van loopbaanevents en banenbeurzen

Ga naar loopbaanevents, banenbeurzen en carrièrebeurzen speciaal voor starters. Deze evenementen geven je de kans om in contact te komen met potentiële werkgevers, je cv af te geven en meer te leren over de verschillende carrièremogelijkheden die er zijn.

Overweeg traineeships en stageprogramma’s

Traineeships en stageprogramma’s zijn uitstekende manieren om werkervaring op te doen als starter. Veel bedrijven bieden speciale programma’s aan voor pas afgestudeerden. Deze programma’s bieden waardevolle training, mentorship en de mogelijkheid om te groeien in je carrière.

Volg bedrijven op sociale media

Veel bedrijven plaatsen vacatures op social media voordat ze deze elders publiceren. Volg bedrijven waarin je geïnteresseerd bent op social media platforms zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste updates.

Check de websites van bedrijven

De meeste bedrijven plaatsen hun vacatures ook direct op hun eigen websites. Bezoek de vacaturepagina’s van bedrijven waarin je geïnteresseerd bent en kijk of er vacatures beschikbaar zijn. Abonneer je ook op nieuwsbrieven of meldingen van deze bedrijven, zodat je op de hoogte blijft van eventuele nieuwe vacatures.

Maak gebruik van persoonlijke connecties

Laat je familie, vrienden en kennissen weten dat je op zoek bent naar werk. Soms kunnen zij je doorverwijzen naar vacatures of je in contact brengen met mensen die mogelijk interessante mogelijkheden hebben. Netwerken is een handig hulpmiddel bij het vinden van starter vacatures.

Met deze handige tips wordt het als starter gemakkelijker om de beste vacatures te vinden. Gebruik LinkedIn, vacature-apps en speciale websites voor starters. Bezoek loopbaanevents en maak gebruik van sociale media. Vergeet ook niet je persoonlijke netwerk in te schakelen. Blijf volhouden en succes met het vinden van jouw ideale startersbaan!

Foto: Ron Lach/Pexels