‘t Kralenstulpje biedt stages aan in diverse vakgebieden

SCHEEMDA – ‘t Kralenstulpje, een toonaangevende leverancier van kralen en sieradenmaterialen, kondigt met trots aan dat zij al bijna 10 jaar een erkend SBB Leerbedrijf is. Momenteel hebben zij plaats beschikbaar voor studenten van diverse opleidingen, waaronder Dienstverlening, Economie, Handel en Transport en Logistiek.

Als erkend SBB Leerbedrijf biedt ‘t Kralenstulpje een hoogwaardig stageprogramma aan waarbij studenten de kans krijgen om te werken in een stimulerende en professionele omgeving. Het bedrijf heeft bewezen een uitstekende leerplaats te zijn, met voldoende passende werkzaamheden die aansluiten bij de vereisten van de verschillende kwalificaties.

Stage-opleidingen

‘t Kralenstulpje verwelkomt momenteel studenten van de volgende opleidingen:

Dienstverlening Assistent dienstverlening (25741) (ENTREE, mbo-1) Economie Marketing & Communication Specialist (25727) (mbo-4) Handel Vestigingsmanager groothandel (25137) (mbo-4)

International Business Studies

Commercieel medewerker (25134) (mbo-3) Transport en Logistiek Assistent logistiek (25743) (ENTREE, mbo-1)

Logistiek medewerker (25774) (mbo-2)

Parts-/baliemedewerker (25373) (mbo-2)

Bij ‘t Kralenstulpje kunnen studenten een waardevolle leerervaring opdoen door middel van praktijkgerichte werkzaamheden en begeleiding van ervaren professionals. Het bedrijf biedt een veilige en prettige werkomgeving waarin studenten de kans krijgen om hun vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.

De stageposities bij ‘t Kralenstulpje zijn beschikbaar voor stagiairs die momenteel worden opgeleid voor bovengenoemde kwalificaties. Het bedrijf hecht veel waarde aan het bieden van een goede en veilige leerplek, waarbij de stagiairs worden voorzien van voldoende relevante taken en verantwoordelijkheden.

“Als erkend SBB Leerbedrijf zijn we er trots op dat we al bijna 10 jaar een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van jong talent,” zegt Esther de Jonge, eigenaar van ‘t Kralenstulpje. “We streven ernaar om leerlingen de beste mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontplooien en waardevolle professionele ervaring op te doen. We kijken er naar uit om nieuwe stagiairs te verwelkomen binnen ons team.”

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij ‘t Kralenstulpje dienen geïnteresseerde studenten ten minste 15 jaar oud te zijn. Studenten worden gevraagd om hun CV op te sturen en relevante persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals volledige naam, geboortedatum, adres, contactnummers en e-mailadres. Daarnaast wordt er gevraagd naar de gevolgde en huidige opleidingen, evenals een korte motivatie waarom ze graag bij ‘t Kralenstulpje zouden willen werken.

Voor meer informatie en om het profiel van ‘t Kralenstulpje te bekijken, kunnen geïnteresseerden terecht op kralenstulpje.nl. Sollicitaties en verdere correspondentie dienen te worden gericht aan Esther de Jonge, contactgegevens hieronder vermeld.

Contactgegevens

‘t Kralenstulpje

T.a.v. Esther de Jonge

Parklaan 2a

9679 HH Scheemda

telefoon: 0597-85 01 10

e-mail: info@kralenstulpje.nl

Foto: Stella Dekker Fotografie