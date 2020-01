Vacature: Groninger Krant zoekt schrijvers en opiniemakers

VACATURE – De Groninger Krant zoekt schrijvers, opiniemakers en columnisten uit heel Groningen!

Houd jij van schrijven? Heb je een verhaal dat je graag wilt delen? Een sportverslag van jouw lokale vereniging, een sterk opiniestuk of iets dat je onlangs in Groningen hebt beleefd? Meld je dan aan als schrijver, opiniemaker of columnist bij de Groninger Krant!

We zoeken mensen die een binding hebben met de stad of provincie en regelmatig, onregelmatig of eenmalig een artikel willen schrijven op vrijwillige basis. Je bent volledig vrij in wat je schrijft, maar het is wel een vereiste dat foutloos schrijft en enige ervaring hebt.

Wil je graag je kunsten delen, maar doe je dat liever als fotograaf, vlogger of camjo? Ook dan ben je van harte welkom! Laat ons weten wat jij graag wilt doen, hoe je het voor je ziet en welke ideeën je hebt. Mail je motivatie naar r.vanvondel@groningerkrant.nl.

Groninger Krant

De Groninger Krant brengt nieuws, tips en persoonlijke verhalen uit Groningen dichterbij. Maandelijks bereiken we duizenden Groningers via de website en onze kanalen op sociale media. Op sommige maanden bereikt de website zelfs 70.000+ bezoekers! Ben jij klaar voor het grote publiek?

Foto: StockSnap/Pixabay