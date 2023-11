YoungCoders: IT leer-werktraject met baangarantie

GRONINGEN – De IT-wereld is fascinerend, maar het kan ook overweldigend zijn als je er nog weinig van af weet. Ben jij geïnteresseerd om je te verdiepen in IT, meer te leren over programmeren en te ontdekken of dit iets is wat bij je past? Dan is een leer-werktraject bij YoungCoders iets voor jou!

YoungCoders biedt een unieke kans voor iedereen die een carrière in IT ambieert, maar mogelijk nog niet de juiste opleiding of ervaring heeft. Ongeacht of je al wat basiskennis van programmeren hebt opgedaan tijdens een studie, je jarenlange ervaring hebt met het verkennen van computers, of je net begint aan de reis en wilt omscholen IT: YoungCoders staat klaar om te ondersteunen bij de start van jouw tech-carrière.

Challengership

Heb jij al basiservaring in programmeren en ben je op zoek naar een professionele start in de IT-wereld? Dan is het Challengership-programma iets voor jou. Dit uitdagende tweejarige ict traineeship biedt een diepe duik in de wereld van IT met een op maat gemaakt opleidingstraject en werkervaring in een tech-rol die bij jou past. Door middel van uitdagende taken en gesprekken over capaciteiten en ambities vinden krijg jij een gepersonaliseerd leertraject en een passende opdracht, waarna je direct kunt starten in het Challengership.

Uitdagend traineeship voor gepassioneerde tech-talenten;

Maatwerkopleiding in IT met focus op persoonlijke specialisatie en soft skills training;

Vast contract en fulltime salaris gedurende het leer-werktraject;

Geen generieke IT-traineeship, maar gerichte, op maat gemaakte training;

Geen brede opleiding met een beetje programmeren; wel diepgaande kennis.

Collow: E-Learning hub

Voor degenen die meer willen leren over IT, ontdekken wat programmeren inhoudt en zien of het iets voor hen is, is Collow dé plek. Het e-learning platform biedt gratis trainingen in programmeren, data science, tools en frameworks en nog veel meer. Zo kan iedereen met interesse in IT de kans krijgen om het vak te verkennen en vaardigheden te ontwikkelen voor een carrière in de IT. Of je nu een beginner bent of al gevorderde vaardigheden hebt, bij Collow kun je onder andere leren over:

Digitale vaardigheden;

Data Science met Python;

Cyber security;

Javascript (webontwikkeling);

HTML & CSS;

Software architectuur;

Werken met Docker & Kubernetes;

Fundamenten van Scrum.

Interesse?

Heb jij interesse in een baan in de IT? Wacht niet langer en duik in de wereld van IT-carrières met YoungCoders en Collow. Meld je aan en ontdek het potentieel in de boeiende wereld van technologie.

Foto: Innovalabs/Pixabay