16 Nieuwe woningen in nieuwbouwwijk Woellust in Veendam

VEENDAM – In nieuwbouwwijk Woellust worden binnenkort 16 geschakelde, levensloopbestendige woningen gerealiseerd.

In nieuwbouwwijk Woellust komen de rust en ruimte van het platteland samen met de levendigheid en de voorzieningen van een stad. De wijk wordt gesierd door groen en water. In de laatste jaren is er in de wijk Woellust veel nieuwbouw gerealiseerd. Toch bleef de vraag naar levensloopbestendige woningen groot en werd deze niet eerder ingewilligd. Daarom worden er binnenkort in de wijk Woellust, op een prachtige en historische locatie, nieuwe woningen gebouwd onder de naam Woellust Diep & Sluis.

Duurzame woningen

De 16 geschakelde woningen worden hoogwaardig en duurzaam gebouwd, waardoor ze onderhoudsarm zijn. De woningen zijn zo ontworpen dat er veel verschillende opties mogelijk zijn, waardoor ze mee groeien met uw behoeftes. Door de badkamer en slaapkamer op de begane grond is een leven lang wonen mogelijk. De woningen zullen gasloos opgeleverd worden en worden volledig voorzien van vloerverwarming.

Start verkoop

Op woensdag 26 mei zal er een informatiedag plaatsvinden. Dit moment is de start van de verkoop van de woningen. Wie langs wil komen op deze middag, zal in verband met de huidige coronaregels even moeten bellen om een afspraak te maken. Dat kan via het kantoor van Alders Makelaars.

Foto: Alders Makelaars.