Circus Renz Berlin komt naar Veendam

VEENDAM – Circus Renz Berlin komt van 14 april t/m 24 april naar Veendam.

Circus Renz Berlin is blij om na 2 jaar weer op tournee te kunnen gaan in Nederland met een nieuwe show genaamd The show must go on. Volgens de echte Renz Berlin traditie zult u getuige zijn van paarden, honden, kamelen, acrobatiek en nog vele andere artiesten, die u de adem zullen benemen tijdens een twee uur durende show. Een klassiek circus vol met schoonheid en dierenliefde in een hedendaagse voorstelling.

Het geel/blauwe circuscomplex zal worden opgebouwd aan de Borgerswold aan de fauna, kom kijken naar een van onze voorstellingen op donderdag 14 april om 17.00 uur, goede vrijdag 15 april om 18.00 uur, zaterdag 16 april om 16.00 uur, 1e paasdag zondag 17 april om 14.00 uur, 2e paasdag maandag 18 april om 14.00, donderdag 21 april om 17.00 uur, vrijdag 22 april om 17.00 uur, zaterdag 23 april om 16.00 of op zondag 24 april om 14.00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de circuskassa tijdens speeldagen (m.u.v. zondag) tussen 11.00 – 12.00 uur of een half uur voor aanvang van de show, helaas is pinnen niet mogelijk. Kijk voor meer informatie op circus-renz.nl.

Foto: Circus Renz