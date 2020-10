Help Chantal en Isis uit Veendam aan levensreddende operatie

VEENDAM – Chantal en haar dochter Isis (14) uit Veendam zijn wakker en toch zitten ze in een nachtmerrie. Het Nederlandse zorgsysteem heeft ze in de steek gelaten. De benodigde operaties kunnen niet in Nederland uitgevoerd worden, waardoor ze niet vergoed zijn. Wie helpt hen?

Chantal haar levensreddende operatie in Barcelona was een groot succes; haar schedel tot haar zesde nekwervel werden gefuseerd. Haar gevaarlijke klachten waren volledig verdwenen, de rolstoel werd overbodig. Maar tijdens al dit geluk begon een nieuwe nachtmerrie, haar dochter van 14 jaar kwam ook in het traject om in Barcelona geopereerd te moeten worden.

Inzamelingsactie

Op het moment dat de crowdfund voor Isis opgestart is, begint de nachtmerrie een nog grotere vorm aan te nemen. Chantal kan haar vastgezette nek opnieuw bewegen, gevaarlijke klachten komen retour. De verlamming van de ademhalingsspieren treed opnieuw op, ze belandt weer terug in de rolstoel. Chantal kon net weer moeder zijn voor haar inmiddels erg zieke dochter, wanneer ze met spoed naar Barcelona moet.

Na de scans blijkt dat er een nieuwe instabiliteit is opgetreden, haar nek zal verder vastgezet moeten worden aan de eerste twee rugwervels zodat er nooit meer instabiliteit zal kunnen optreden in de nek. Deze operatie zal even pittig als de vorige zijn, Chantal zal na de operatie weer in coma gehouden worden. Helaas is Chantal haar bindweefsel van dusdanig slechte kwaliteit, waardoor dit onverwachts heeft plaatsgevonden.

Ehlers Danlos Syndroom

Chantal en Isis zijn beiden gediagnosticeerd met het Ehlers Danlos Syndroom een bindweefselziekte die zich karakteriseert in hypermobiliteit en het ontbreken van bindweefsel op cruciale plekken. De afgelopen dagen heeft Chantal weer major aanvallen, dit lijkt op epilepsie maar wordt veroorzaakt door beknelling in de nek wanneer de instabiele wervel beweegt. Door deze aanvallen mag en kan Chantal niet terug naar huis vliegen om in alle rust te crowdfunden en bij haar zieke dochter die haar nu meer dan ooit nodig heeft kunnen zijn.

Vanwege de ernst van de situatie zal de operatie al plaatsvinden voordat deze is betaald, wel zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Doordat Chantal al jaren op bijstandsniveau zit en haar vriend zijn meeste tijd kwijt is als mantelzorger van Chantal en haar dochter, kunnen zij helaas geen lening afsluiten en aflossen. Zowel voor Isis als voor Chantal geldt wederom dat de operatie niet vergoed zal worden, omdat deze niet in de Nederlandse zorgverzekering is opgenomen.

Alle hulp is welkom

Voor de operatie van Chantal is er 37.000 euro nodig, daar komen 3.000 euro reis en verblijfkosten, voor de operatie van Isis is er 80.000 euro nodig. Dit brengt ons op een totaal van 120.000 euro. Helaas weer hetzelfde bedrag als bij de vorige crowdfund, welke met gemak van de grond kwam. Tot onze grote schrik gaat dat nu nog niet met hetzelfde gemak. Wij kunnen alle hulp gebruiken, volg ons op de Facebookpagina: Stichting Chantal wil leven! Of lees verder op onze website en doe een zeer wenselijke donatie via chantalwilleven.nl

Foto: Chantal