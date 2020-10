Leddisplayexpert B.V. levert nieuw led reclamebord voor winkelcentrum Autorama Veendam

VEENDAM – Sinds vrijdag 25 september 2020 hangt er aan het winkelcentrum Autorama Veendam een mooi nieuw led reclamebord aan de voorkant van de gevel.

Winkelcentrum Autorama heeft afgelopen maanden een ware transformatie ondergaan en is helemaal gerenoveerd. Ook de Albert Heijn heeft een transformatie ondergaan en heeft zelfs een verse sushicorner.

Om de winkeliers binnen het winkelcentrum meer zichtbaarheid te geven is gekozen voor een led reclamebord. Op dit led reclamebord kunnen de winkeliers dan hun logo vertonen of bijvoorbeeld acties die zij die week hebben weergeven.

Het led reclamebord is full color en heeft een afmeting van 3 x 5 meter en is geleverd door Leddisplayexpert B.V. uit Breda. Het led scherm kan op afstand bediend worden door de beheerder waardoor er snel kan worden ingespeeld op de behoefte van de winkeliers.

Naast het led reclamebord heeft ook de gevel een nieuwe look gekregen. Er hangen nu moderne houten strips aan met daarop led-buizen gemonteerd. Beneden is de stenen wand vervangen met nieuwe moderne bakstenen. Binnen in het winkelcentrum zijn ook diverse veranderingen doorgevoerd om het winkelcentrum weer een modern uiterlijk te geven.

Winkels die in Autorama Veendam zitten zijn onder andere:

Action

Albert Heijn

Aldi

Audrey’s Visspecialiteiten

Bakker Meijer

Etos Bakker

Gall & Gall

Harry’s Lunchroom

Kapsalon Marcel

Keurslager Westerman

Koffieplein

Kruidvat

Kik

Pet’s Place

Spare Rib Express

Digitale reclame wordt steeds populairder in steden. In Veendam hingen al diverse led reclameborden en nu heeft Autorama Veendam er dus ook een hangen.

De leverancier van het led reclamebord; Leddisplayexpert B.V. is gevestigd aan de Hoesteen 18E , 4815 PR Breda.

Foto: Leddisplayexpert B.V.